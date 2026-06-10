МВФ после победы Пашиняна на выборах одобрил выделение Армении 25 млн долларов Фото: REUTERS.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый пересмотр программы Stand-By Arrangement для Армении, одобрив выделение стране около 25,1 млн долларов США после победы партии Никола Пашиняна на парламентских выборах. Об этом сказано в официальном заявлении фонда.

Согласно сообщению, Армения получит сумму, эквивалентную 18,4 млн специальных прав заимствования (SDR). С учетом предыдущего транша общий объем доступного финансирования в рамках программы достигнет примерно 50,2 млн долларов.

В МВФ отметили, что власти Армении по-прежнему рассматривают соглашение как превентивный механизм поддержки и не планируют использовать выделенные средства без крайней необходимости.

Решение фонда было принято вскоре после внеочередных парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном получила 49,82% голосов избирателей. Хотя результат оказался ниже порога для самостоятельного формирования правительства, партия может получить достаточное количество мандатов благодаря местам для национальных меньшинств и перераспределению голосов политических сил, не прошедших в парламент.