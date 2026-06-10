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НовостиВ мире10 июня 2026 5:36

МВФ после победы Пашиняна на выборах одобрил выделение Армении 25 млн долларов

В МВФ отметили, что власти Армении по-прежнему рассматривают соглашение с ним как превентивный механизм поддержки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МВФ после победы Пашиняна на выборах одобрил выделение Армении 25 млн долларов

МВФ после победы Пашиняна на выборах одобрил выделение Армении 25 млн долларов

Фото: REUTERS.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый пересмотр программы Stand-By Arrangement для Армении, одобрив выделение стране около 25,1 млн долларов США после победы партии Никола Пашиняна на парламентских выборах. Об этом сказано в официальном заявлении фонда.

Согласно сообщению, Армения получит сумму, эквивалентную 18,4 млн специальных прав заимствования (SDR). С учетом предыдущего транша общий объем доступного финансирования в рамках программы достигнет примерно 50,2 млн долларов.

В МВФ отметили, что власти Армении по-прежнему рассматривают соглашение как превентивный механизм поддержки и не планируют использовать выделенные средства без крайней необходимости.

Решение фонда было принято вскоре после внеочередных парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном получила 49,82% голосов избирателей. Хотя результат оказался ниже порога для самостоятельного формирования правительства, партия может получить достаточное количество мандатов благодаря местам для национальных меньшинств и перераспределению голосов политических сил, не прошедших в парламент.