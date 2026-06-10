«Страна»: ситуация под Константиновкой для ВСУ резко ухудшается Фото: REUTERS.

Единичные голоса на Украине пытаются сообщить населению об истинном положении дел на передовой на фоне победных реляций главаря киевского режима Владимира Зеленского. Так украинский военный эксперт Константин Машовец рассказал изданию «Страна», что ситуация под Константиновкой для ВСУ резко ухудшается, а бои за город вступают в завершающую фазу.

По его словам, перспективы обороны Константиновки для ВСУ сейчас выглядят неблагоприятно. Российская армия прорвалась в центр города сразу на нескольких участках. Расстояние между передовыми подразделениями двух российских группировок, наступающих с разных направлений, сократилось менее чем до двух километров.

«Если им удастся соединиться в центральной части города и преодолеть реку Кривой Торец, положение украинских подразделений в южной части Константиновки может резко ухудшиться», - заключил Машовец.

Ранее военный ВСУ с позывным «Мучной» сообщил, что Вооруженные силы Украины могут утратить способность держать оборону в Константиновке на подконтрольной Киеву территории ДНР. Украинская оборона в городе скоро посыпется.

Между тем, российские артиллеристы из состава группировки войск «Южная» успешно ликвидируют расчеты украинских беспилотников, известные как «птицы Мадьяра» у Константиновки.

При этом глава ДНР Денис Пушилин еще 1 июня рассказал, что российские войска успешно продвигаются к центру Константиновки. Причем сразу с трех направлений.