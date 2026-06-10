Режим ракетной опасности отменен на территории всех регионов УрФО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Режим ракетной опасности, ранее введенный на территории Уральского федерального округа (УрФО), был отменен. Об этом утром в среду, 10 июня, сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

«Отбой ракетной опасности на территории всех регионов Уральского федерального округа», — написал представитель российского лидера в своем канале в мессенджере Макс.

Напомним, режим ракетной опасности был введен ранним утром того же дня. В период его действия полпред призвал жителей округа сохранять спокойствие и бдительность.

Как писал сайт KP.RU, по данным Министерство обороны Российской Федерации, в ночь на среду, 10 июня, российские силы противовоздушной обороны уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов.