Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2026 6:25

Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Самарскую область

При атаке ВСУ по Самарской области есть повреждения промышленных предприятий
Семен ЗИМИН
Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Самарскую область

Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Самарскую область

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, в результате инцидента ранения получили трое местных жителей, им сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом глава региона написал в мессенджере «Макс».

Силы противовоздушной обороны и мобильные боевые группы отразили налет, сбив несколько десятков вражеских дронов. Однако, к сожалению, без последствий не обошлось: зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. В настоящий момент на месте происшествий работают все необходимые оперативные службы и экстренные бригады.

Федорищев подчеркнул, что угроза новых атак в регионе пока сохраняется, поэтому он призвал жителей быть предельно осторожными и внимательными.

Стоит отметить, что российские средства ПВО уничтожили в ночь на 10 июня 326 украинских беспилотников. Они летели на несколько регионов России.