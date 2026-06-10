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НовостиПолитика10 июня 2026 7:00

В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске призвали граждан укрыться в безопасных местах на фоне угрозы атаки безэкипажных катеров
Мария СПИРИДОНОВА
В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Об этом в своем Telegram-канале 10 июня сообщил глава города Андрей Кравченко.

Жителей призвали немедленно укрыться в безопасных местах. Тем, кто находится дома, рекомендовано не подходить к окнам и найти помещение без окон со сплошными стенами. Также граждан предупредили об опасности нахождения на открытом пространстве у моря.

Горожан просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Сигнал будет отменен, когда обстановка станет безопасной.

Сегодня режим ракетной опасности был объявлен во всех регионах Уральского федерального округа, а также в ХМАО и Пермском крае. Всего за ночь 10 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 326 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, перехват велся с 20:00 мск 9 июня до 7:00 мск.