В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Об этом в своем Telegram-канале 10 июня сообщил глава города Андрей Кравченко.

Жителей призвали немедленно укрыться в безопасных местах. Тем, кто находится дома, рекомендовано не подходить к окнам и найти помещение без окон со сплошными стенами. Также граждан предупредили об опасности нахождения на открытом пространстве у моря.

Горожан просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Сигнал будет отменен, когда обстановка станет безопасной.

Сегодня режим ракетной опасности был объявлен во всех регионах Уральского федерального округа, а также в ХМАО и Пермском крае. Всего за ночь 10 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 326 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, перехват велся с 20:00 мск 9 июня до 7:00 мск.