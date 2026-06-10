Евросоюз хочет урезать права новых стран в блоке: для чего это нужно Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничить права голоса для будущих новичков Евросоюза. Авторы идеи хотят усилить контроль за соблюдением законов внутри объединения. Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с документом пяти государств.

Поводом для дискуссии стали планы Черногории, Албании, Украины и Молдовы ускорить вступление в ЕС. Европейские правительства спорят, стоит ли менять правила приема новых членов, особенно на фоне ситуации с Венгрией, где видели якобы откат от демократии при премьере Орбане.

В документе сказано о новом механизме слежки и защите на случай серьезных проблем со свободой СМИ. Пять стран написали, что ЕС нужно обсудить временное ограничение права голоса для новичков по бюджетным и внешнеполитическим вопросам, где пока требуется единогласие.

Кипр, который сейчас председательствует в Совете ЕС, уже начал готовить переговоры с Украиной и Молдовой по главам о верховенстве права. Премьер Эстонии Кристен Михал на встрече с Зеленским заявил, что Украина должна пройти все шесть этапов вступления без промедления.

Ранее новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не потерпит двойных стандартов при приёме Украины в Евросоюз. Он указал, что не видит смысла в особенных условиях для Незалежной.