В Кремле ответили на вопрос, поздравит ли Путин Трампа с юбилеем

Песков не подтвердил звонок Путина Трампу в его 80-летие Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил возможный звонок российского президента Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу по случаю его юбилея.

«Пока много дел по российской повестке дня», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос телеканала RTVI о том, намерен ли российский президент поздравить американского лидера с 80-летием, которое Трамп отметит 14 июня.

Последний телефонный разговор лидеров России и США состоялся 29 апреля и продолжался более полутора часов. Следующий контакт между главами государств пока не анонсирован.

Напомним, во вторник, 9 июня, Песков также сообщил, что на данный момент в повестке отсутствует подготовка нового телефонного разговора между Путиным и Трампом. По его словам, каждый контакт на высшем уровне требует тщательной подготовки.