Второй раз уцелели чудом: в музее рассказали о спасении фрагментов легендарной панорамы Рубо «Оборона Севастополя»

Панорама «Оборона Севастополя». Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Фрагменты знаменитой панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» художника Франца Рубо, посвященной героической обороне Севастополя в годы Крымской войны, во второй раз избежали уничтожения. Как сообщили ТАСС в Музее обороны Севастополя, отреставрированные части оригинального полотна не находились в здании панорамы, которое подверглось атаке беспилотника, а готовились к открытию выставки в другом филиале музея.

Историческое полотно, созданное Рубо в начале XX века, было практически уничтожено во время пожара 1942 года. Тогда удалось спасти лишь отдельные фрагменты произведения. Спустя несколько десятилетий они были отреставрированы и возвращены в Севастополь.

После Великой Отечественной войны в здании панорамы экспонировалось новое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», созданное советскими художниками с использованием сохранившихся частей оригинальной работы.

«Да, два фрагмента будут представлены завтра на открытии выставки», — сообщила представитель музея, отвечая на вопрос о местонахождении уцелевших частей оригинального полотна.

Таким образом, уникальные исторические фрагменты вновь чудом избежали уничтожения и в ближайшее время будут представлены посетителям музея.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 10 июня здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» было практически уничтожено ударом БПЛА. Он назвал это целенаправленным ударом по культурному наследию. При этом он напомнил, что музей пережил разрушения во время Великой Отечественной войны, отметив, что панорама будет восстановлена.