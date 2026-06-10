США могут увеличить свой военный контингент в Польше в ближайшие недели Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты в ближайшее время могут принять решение о наращивании численности своего воинского контингента в Польше. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita сообщил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш.

Министр отметил, что Варшава поддерживает постоянные контакты с американскими военными и дипломатами. Косиняк-Камыш сказал, что процесс планирования завершится в течение нескольких или нескольких десятков недель.

В настоящее время США проводят обзор своего военного присутствия в Европе, и польская сторона рассчитывает, что ее позиция будет учтена. Ранее Польша уже предлагала создать на своей территории постоянную американскую военную базу. Сейчас в республике в порядке ротации находятся около 10 тысяч американских военных.

Ранее KP.RU писал, что в американских ВС ждут разъяснений от Пентагона после того, как президент Дональд Трамп распорядился отправить пять тысяч военных в Польшу. Отмечалось, что военные встретили приказ с непониманием, а такая неопределенность вызывает тревогу у европейских партнеров Вашингтона и может подорвать дух внутри самой армии США.