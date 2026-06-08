"ВС США ждут ясности": американцы не поняли приказа Трампа о переброске солдат в Польшу

Трамп отправил 5 тысяч военных в Польшу Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп распорядился направить пять тысяч военных в Польшу. Однако американские солдаты не в полной мере поняли значение этого приказа. ВС Соединенных Штатов "ждут ясности" по данному вопросу. Так сообщила газета Associated Press.

Автор отмечает, что американские военные встретили приказ о переброске солдат непониманием. Такая неопределенность вызывает тревогу у европейских партнеров Вашингтона, указывается в материале. Кроме того, распоряжение Белого дома может подорвать дух внутри американской армии, сказано в статье.

"Вооруженные силы США ждут ясности от Пентагона после переговоров президента Дональда Трампа по численности войск в Европе", - пишет AP.

При этом американский лидер заявлял о намерении вывести солдат из Германии. В то же время армия США отменила отправку в Польшу своей бригады. Неопределенность по этим вопросам растет.

Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что военное присутствие США в Европе будет скорректировано. По его словам, союзники Вашингтона осведомлены об этих планах. Марко Рубио добавил, что работа по изменению военного присутствия уже велась в прошлом. При этом никаких уточнений по текущим планам Белого дома он не привел.

Американцы между тем и сами нуждаются в военных. Напряженность на Ближнем Востоке вновь стремительно растет. Двумя днями ранее военные США обнаружили два выпущенных с территории Ирана беспилотника. Их перехватили в районе Ормузского пролива. СЕНТКОМ пояснила, что беспилотники сбиты 6 июня по местному времени (ночью 7 июня по Москве). В последние дни в Ормузском проливе вновь неспокойно.

Дональд Трамп тем временем опроверг приписываемые ему обещания избегать военных конфликтов с участием американской армии. Он открестился от этих заявлений. Глава Белого дома подчеркнул, что никогда не гарантировал, что войн не будет. Он напомнил, что якобы "создал самую сильную армию в мире". В связи с этим президент США спросил, для чего тогда она нужна. Дональд Трамп допустил военное вмешательство американцев в конфликты.