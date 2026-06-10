МИД Китая осудил планы ЕС по новому пакету санкций против России. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел КНР осудил планы Евросоюза относительно нового пакета санкций против России. В ведомстве призвали аннулировать незаконные меры. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Отметим, в новый пакет антироссийских рестрикций могут попасть и компании из Китая, Турции, Индии и других стран.

«Китай неоднократно заявлял, что решительно выступает против односторонних санкций, не имеющих разумных оснований. Мы уже не раз делали европейской стороне серьезные представления и призываем ЕС исправить ошибочные действия, отозвать незаконные односторонние санкции», — сказал дипломат.

Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила новый, 21 пакет санкций против России. Часть списка озвучила сама Урсула, про часть узнали журналисты. Самая громкая из предложенных санкций - полный запрет въезжать на территорию ЕС для всех россиян, участвовавших в СВО.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал европейцев защищать головы от отрубания. Он посмеялся над заявлениями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая утверждает, что санкции против России якобы работают.