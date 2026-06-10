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НовостиВ мире10 июня 2026 7:44

МИД Китая осудил планы ЕС по новому пакету санкций против России

МИД Китая назвал незаконными новые санкции ЕС против России
Анастасия СУТОРМИНА
МИД Китая осудил планы ЕС по новому пакету санкций против России. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

МИД Китая осудил планы ЕС по новому пакету санкций против России. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел КНР осудил планы Евросоюза относительно нового пакета санкций против России. В ведомстве призвали аннулировать незаконные меры. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Отметим, в новый пакет антироссийских рестрикций могут попасть и компании из Китая, Турции, Индии и других стран.

«Китай неоднократно заявлял, что решительно выступает против односторонних санкций, не имеющих разумных оснований. Мы уже не раз делали европейской стороне серьезные представления и призываем ЕС исправить ошибочные действия, отозвать незаконные односторонние санкции», — сказал дипломат.

Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила новый, 21 пакет санкций против России. Часть списка озвучила сама Урсула, про часть узнали журналисты. Самая громкая из предложенных санкций - полный запрет въезжать на территорию ЕС для всех россиян, участвовавших в СВО.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал европейцев защищать головы от отрубания. Он посмеялся над заявлениями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая утверждает, что санкции против России якобы работают.