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НовостиПроисшествия10 июня 2026 7:49

При атаках ВСУ на Запорожскую область два человека получили ранения

Украинские боевики нанесли удары по Запорожью
Анна АДАМАЙТЕС
При атаках ВСУ на Запорожскую область два человека получили ранения

При атаках ВСУ на Запорожскую область два человека получили ранения

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Два человека получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую область. Об этом 10 июня, в среду, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.

Балицкий написал в своем Тelegram-канале, что прошлой ночью противник нанес массированные удары по населенным пунктам Запорожской области. Были ранены мужчина и женщина, которые передвигались на автомобилях. Пострадавших оперативно доставили в больницы.

Губернатор уточнил, что под обстрел попали Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приморский, Пологовский округа, а также Мелитополь, Энергодар и Бердянск.

Ранее KP.RU писал, что 5 июня Запорожская атомная электростанция полностью лишилась внешнего электроснабжения и была переведена на запасные дизельные генераторы. Причиной отключения стало прекращение подачи энергии по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Украина нарушила режим тишины и вновь стала атаковать ЗАЭС.