При атаках ВСУ на Запорожскую область два человека получили ранения Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Два человека получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую область. Об этом 10 июня, в среду, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.

Балицкий написал в своем Тelegram-канале, что прошлой ночью противник нанес массированные удары по населенным пунктам Запорожской области. Были ранены мужчина и женщина, которые передвигались на автомобилях. Пострадавших оперативно доставили в больницы.

Губернатор уточнил, что под обстрел попали Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приморский, Пологовский округа, а также Мелитополь, Энергодар и Бердянск.

Ранее KP.RU писал, что 5 июня Запорожская атомная электростанция полностью лишилась внешнего электроснабжения и была переведена на запасные дизельные генераторы. Причиной отключения стало прекращение подачи энергии по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Украина нарушила режим тишины и вновь стала атаковать ЗАЭС.