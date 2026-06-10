Минобороны Польши заявило о нарастании конфронтации с Украиной Фото: REUTERS.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отказ Украины почтить память поляков, погибших в ходе Волынской трагедии и других событий, связанных с деятельностью Украинской повстанческой армии* (УПА*) и украинских националистических формирований, будет означать выбор Киевом пути конфронтации с Варшавой.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что для развития добрососедских отношений необходимы уважение к исторической памяти, национальным традициям и память о жертвах трагических событий прошлого.

«Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям и поминовения жертв геноцида нет хорошего будущего. Если Украина отказывается это понять, значит, она выбирает путь конфронтации, а не дружбы и сотрудничества», — заявил он в эфире телеканала TVN24.

Заявление главы польского военного ведомства прозвучало на фоне недавних решений украинских властей. Напомним, в конце мая Владимир Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН)* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ было присвоено наименование «Имени героев УПА*».

После этих событий президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о возможном лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши, которой глава киевского режима был удостоен в 2023 году по решению тогдашнего президента Анджея Дуды.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России