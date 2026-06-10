Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные интеграционные процессы отличаются тем, что в критический момент страны-участницы остаются без поддержки. По ее словам, Запад манит обещаниями, а затем «выжмет все соки и бросит».

Дипломат подчеркнула, что примеров этому огромное количество. По ее словам, институции никогда не дадут той защиты и ответственности, ради которых страны отказываются от части суверенитета.

«Большой брат выжмет все соки, заберет редкоземельные металлы, чернозем, поставит на счетчик жесточайших кредитов, а когда ты скажешь, что совсем плохо, — вывалит на голову ту самую проблему, которую обещал решить», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Именно это, по мнению Захаровой, сейчас происходит с Украиной: сначала украинцев использовали для создания «русофобского фона», а теперь они стали не нужны. Дипломат назвала это «невероятным обманом».

Как писал KP.RU, ранее в МИД РФ также сообщили, что действия коллективного Запада привели к деградации Украины, которая превратилась из обычного государства в подобие «криминальной империи». В ведомстве подчеркнули, что нынешняя ситуация — закономерный апогей многолетней политики Запада, направленной на создание и поддержание постоянных очагов напряженности у границ России.