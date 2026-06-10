Премьер Польши Туск опроверг закрытие аэропорта в Жешуве для Зеленского Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию о том, что аэропорт в Жешуве был закрыт для Владимира Зеленского. Комментируя наблюдения о том, что после скандала вокруг УПА* Зеленский стал летать по Европе через Молдову, Туск заявил, что «Жешув не был закрыт». Он также добавил, что не может диктовать киевскому главарю, откуда ему лететь, передает издание Rzeczpospolita.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ присвоено наименование «Имени героев УПА*».

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отказ Украины почтить память поляков, погибших в ходе Волынской трагедии и других событий, связанных с деятельностью УПА* и украинских националистических формирований, будет означать выбор Киевом пути конфронтации с Варшавой.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ