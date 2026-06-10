«Должны быть хорошие и плохие полицейские»: Каллас призвала создать специальную группу по украинским переговорам

Каллас предложила создать рабочую группу ЕС по украинским переговорам Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что институты Евросоюза могут сформировать специальную рабочую группу для участия в переговорах по Украине.

«Я считаю, что у нас есть институты ЕС, которые могли бы сформировать команду, ведь это всегда командная работа», — отметила она в интервью телеканалу RTE, отвечая на вопрос о необходимости назначения специального посланника ЕС по украинским переговорам.

Каллас подчеркнула, что в состав группы должны войти специалисты, хорошо разбирающиеся в российской тематике. По ее словам, для успешного ведения переговоров необходим баланс различных подходов.

«Должны быть, так сказать, хорошие полицейские и плохие полицейские. Но, безусловно, важно, чтобы эти люди отстаивали наши интересы», — сказала глава дипломатии ЕС.

При этом Каллас отметила, что до начала переговорного процесса Европе необходимо выработать собственную согласованную позицию по вопросам безопасности. По ее мнению, именно это должно стать одним из ключевых предварительных условий для дальнейшей работы над урегулированием конфликта.

Напомним, всего лишь пару дней назад Каллас сообщила, что ЕС считает преждевременным начало переговоров с Россией по Украине. По ее словам, Киев еще не готов к переговорам.