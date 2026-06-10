Guardian: самые богатые люди Земли наносят огромный вред климату Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты Greenpeace* выяснили, что 1% самых богатых людей планеты контролирует около четверти всех годовых выбросов парниковых газов. Исследование опубликовано в Guardian. Речь идет о выбросах через владение компаниями и активами. По расчетам организации, самые состоятельные люди Земли ежегодно причиняют климату ущерб почти на триллион долларов.

В Greenpeace* подсчитали, что верхушка в 1% богатых людей (с состоянием более 2 миллионов долларов) ответственна примерно за 40% так называемых эмиссий владения. Это выбросы, которые производят предприятия и частные активы. На долю 0,1% самых богатых (с состоянием выше 7 миллионов долларов) приходится около 17% таких выбросов. Для сравнения, беднейшая половина населения Земли обеспечивает лишь 3%.

В организации заявили, что климатическая политика много лет была сосредоточена на потребителях. Теперь внимание стоит сместить на то, чем люди владеют и во что инвестируют. Крупные банки и инвесторы вложили 900 миллиардов долларов в ископаемое топливо в прошлом году, несмотря на обещания многих ограничить подобные инвестиции.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал Владимира Зеленского самым богатым человеком в Европе. По словам крымского чиновника, у главы киевского режима есть привычка постоянно просить деньги, при этом он является богатейшим человеком не только на Украине, но и в Европе.

* - Организация признана нежелательной на территории РФ