Захарова: РФ опубликует адреса производства БПЛА для Киева в Канаде

МИД: РФ опубликует адреса производства БПЛА для Киева в Канаде. Фото: МИД РФ

Российская Федерация опубликует адреса производства беспилотников для Киева в Канаде и оставляет за собой право на ответ в связи с действиями Оттавы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге с журналистами.

"Мы все видим, все знаем, мы делаем соответствующие выводы. Таким образом Канада перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис", - заявила она.

По словам дипломата, отброшены все маски и проявилась вся сущность не миролюбивого государства, а разжигателя конфликта. Захарова подчеркнула, что РФ оставляет за собой право на адекватный ответ и будет учитывать новые обстоятельства в военно-политическом планировании.

"И мы обязательно разместим соответствующие адреса всех этих производств на территории Канады. Люди должны знать", - заключила представитель МИД.

Напомним, в апреле Минобороны России обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают беспилотники для киевского режима. Такое действие было принято в ответ на решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.