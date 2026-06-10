Сенатор Джабаров: никто из нынешних лидеров в ЕС не может вести переговоры с РФ Фото: пресс-служба Совфеда России

Член Совета Федерации Владимир Джабаров уверен, что нынешние руководители стран Евросоюза не годятся для роли переговорщиков с Россией. Слова сенатора приводят «Вести».

«Я думаю, что там вообще никто не должен участвовать в переговорах из числа действующих лидеров этих государств», — указал политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также оценил ситуацию с возможными контактами. Он пояснил, что европейские государства пока не ищут путей к миру на Украине, а напротив, делают ставку на эскалацию конфликта.

Представитель президента подчеркнул, что коллективный Запад сейчас слишком далек от роли честного посредника. Песков констатировал, что европейцы вовсе не готовы выполнять такие функции в дипломатическом процессе, поскольку их действия направлены на продолжение боевых действий.