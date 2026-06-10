Умерла Натали Нг, актриса и «Мисс Гонконг» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Умерла Натали Нг, актриса и «Мисс Гонконг». Телеведущей не стало вв возрасте 51 года. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком груди, сообщили родственники погибшей в соцсетях.

Трагедия произошла 9 июня в больнице, куда звезду госпитализировали двумя днями ранее. Близкие рассказали, что Натали мирно скончалась во сне утром. Перед смертью с ней успели попрощаться две дочери, после чего священник провел обряд помазания.

Натали родилась в Гонконге в 1974 году, училась в Канаде и США. Переломный момент в её судьбе наступил в 1998 году после победы на конкурсе «Мисс Гонконг». Затем она подписала контракт с телекомпанией TVB и снялась в таких картинах, как «Украденный поцелуй» и «Футбол кунг-фу». Актриса также пробовала себя как певица и ведущая.

Ранее стало известно о смерти Энтони Гуидера, американского актера, известного по роли в культовой серии фильмов «Крестный отец». Он ушел из жизни в возрасте 61 года из-за внезапной остановки сердца.