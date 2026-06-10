Джабаров: Зеленский мечется по Европе, будто боится находиться в Киеве Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский не просто ездит, а буквально мечется по Европе, словно боится находиться в Киеве. Такое мнение в интервью «Вестям» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, у него сложилось впечатление, что главарь киевского режима боится оставаться в украинской столице из-за опасений возможных ударов с российской стороны.

Джабаров отметил, что Зеленский пытается прятаться то в Лондоне, то в Париже, то в других европейских городах, а также в Польше, хотя отношения между Киевом и Варшавой сейчас оставляют желать лучшего. Сенатор подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует о страхе украинского лидера перед возможным ответом России на его террористические действия.

«Он даже не ездит - мечется по Европе. У меня создалось впечатление, что он боится быть в Киеве, он боится какого-то удара с нашей стороны», - поделился мнением Владимир Джабаров.

Ранее KP.RU писал, что встреча лидеров Евросоюза с Владимиром Зеленским в Лондоне может ухудшить их положение, поскольку в Париже, Лондоне и Берлине растет общественное давление. Как отмечало издание The European Conservative, для европейских граждан все важнее экономика и миграция, а не чужой кризис.