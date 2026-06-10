Военный эксперт Гагин: инициатива на передовой в руках ВС России Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в руках Вооруженных сил РФ. Об этом KP.RU заявил советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин.

"По всей ЛБС продолжаем идти вперед. Да, не такими темпами, как в прошлом году. Я это связываю с появлением большого количества беспилотных систем у противника", - пояснил он.

По словам Гагина, беспилотники поставляются по нарастающей из нескольких стран Европы, которые тормозят наступление российских войск. Это связано с тем, что ВС РФ берегут личный состав.

"В целом, инициатива в руках наших вооруженных сил. Впереди - генеральное сражение за оставшуюся малую часть Донбасса", - заключил эксперт.

Ранее сайт KP.RU писал, что военные Вооруженных сил РФ продвигаются на всех участках в зоне спецоперации. Войска расчищают путь к Днепру.