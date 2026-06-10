Четверть компаний в России планирует сократить штат до конца 2026 года Фото: Shutterstock.

Около четверти российских компаний намерены провести оптимизацию штата во второй половине 2026 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российско-германской внешнеторговой палатой среди 265 организаций.

Согласно исследованию, сократить персонал планируют примерно 23% компаний. При этом большинство из них рассчитывают урезать штат как минимум на 10%. Основными факторами, вынуждающими бизнес идти на такие меры, участники рынка называют: замедление темпов роста экономики и снижение прибыли; высокую ключевую ставку ЦБ; рост фискальной нагрузки и изменение условий работы на УСН; активное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ).

«Планы по сокращению персонала могут быть связаны с пересмотром операционных планов на фоне замедления экономики, снижения прибыли и роста обязательных платежей», — отметил руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Несмотря на негативный тренд среди части предприятий, обвального падения рынка труда не ожидается. Согласно менять численность сотрудников не собирается более 50%, сокращение персонала планируют 23%, а расширить штат хотят 14% компаний.

Тем временем другой опрос показал, что 48% российских компаний стали чаще возвращать бывших сотрудников. Среди основных причин возвращения уволившиеся назвали достойную зарплату (24%) и дружный коллектив (12%).