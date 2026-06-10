Захарова: ЮНЕСКО не замечает глумления Киева над русским языком. Фото: МИД РФ

ЮНЕСКО никак не реагирует на глумление над русским языком и уничтожение киевским режимом памятников Александру Пушкину, хотя это входит в прямые обязанности организации. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ЮНЕСКО существует в том числе на деньги России и всегда получала историческую поддержку от нашей страны. Захарова также напомнила, что на Украине памятники Александру Пушкину «уничтожаются с маниакальной методичностью».

Представитель МИД указала, что постоянное представительство РФ при организации обязательно напомнит секретариату ЮНЕСКО о его прямой обязанности реагировать на подобные вещи и работать на этом направлении.

Ранее KP.RU писал, что в Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову. Снос монумента происходит на фоне продолжающейся на Украине кампании по декоммунизации, которая стартовала еще в 2015 году и включает переименование улиц и демонтаж связанных с советской историей памятников.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в свою очередь высказался о нападках на русский язык в Незалежной. По его словам, русский более понятен и привычен гражданам Украины и он все равно «прорвется».