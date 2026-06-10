Захарова прокомментировала очередной пакет санкций ЕС. Фото: МИД

Россия даст «действенный и жесткий» ответ на очередной пакет санкций Европейского союза. Об этом в среду, 10 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры... Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги», - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее появилось сообщение, что ЕС готовит 21-й пакет санкций против России, включающий 170 лиц и 90 банков. Как передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник, в Брюсселе активно обсуждают документ.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, у Москвы есть большой опыт борьбы с антироссийскими санкциями. Правительство продолжает успешно минимизировать санкционное давление стран ЕС.