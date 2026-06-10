МИД: РФ имеет право использовать механизмы для защиты грузов в Средиземном море. Фото: МИД РФ

РФ оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты своих грузов в Средиземном море. Об этом на брифинге с журналистами заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту безопасности в море и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев", - сказала Захарова.

Ранее страны ЕС разрешили своим кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры с российской нефтью.

В свою очередь KP.RU сообщал, что Россия в обязательном порядке ответит в случае незаконного задержания своих танкеров в Средиземном море. Отмечается, что уже спрогнозированы три сценария развития событий.