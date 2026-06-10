Роскосмос планирует вывести ракету «Союз-5» на коммерческий рынок Фото: REUTERS.

Роскосмос собирается вывести ракету-носитель «Союз-5» на коммерческий рынок. Об этом в интервью «Эксперту» сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов. По его словам, летом 2027 года ожидается производство и запуск двух ракет-носителей.

Баканов рассказал, что первый пуск прошел успешно, специалисты получили телеметрию и нашли, что нужно еще доработать. Глава Роскосмоса добавил, что это учтут при производстве второй и третьей ракеты, которые уже изготавливаются, и, по его мнению, летом следующего года они уже будут произведены и запущены.

«Союз-5» является частью проекта «Байтерек», где стартовый стол изготавливает Казахстан. Впоследствии Россия намерена совместно с Казахстаном добиваться вывода ракеты на рынок, добавил Баканов.

Ракета впервые стартовала с космодрома Байконур 30 апреля 2026 года. Она отличается высокой экологической безопасностью и выполнена по двухступенчатой схеме. Первая ступень оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем РД-171МВ разработки НПО «Энергомаш», а вторая – двигателем РД-0124МС от Конструкторского бюро химавтоматики.

Ранее Дмитрий Баканов назвал стоимость полета космического туриста на российском корабле на МКС. По его словам, она составляет около 2 миллиардов рублей.