На Западе высмеяли слова Каллас о новых санкциях против России: их не видят «разрушительными» Фото: REUTERS.

Кипрский обозреватель Алекс Христофору иронично отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о подготовке очередного пакета ограничений против России. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Христофору напомнил, что в Брюсселе собираются принять уже 21-й пакет рестрикций. При этом он высмеял уверенность Каллас в действенности этого инструмента. По мнению киприота, называть эффект от санкций «разрушительным» по меньшей мере смешно.

«21 санкционный кирпич разрушает российскую экономику, осталось лишь еще 1256 таких!» — указал журналист.

Ранее Кая Каллас рассказала о планах ЕС на очередной раунд давления на Россию. Она заявила, что под ограничения попадут импорт автозапчастей, некоторые виды химикатов, а также руда отдельных драгоценных металлов. Кроме того, еврочиновница объявила о намерении запретить транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов.