Беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу под Мелитополем. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в пассажирский автобус на въезде в Мелитополь в Запорожской области. Об этом в среду, 10 июня, передает корреспондент ТАСС.

По предварительным данным, удар пришелся в заднюю часть автобуса. Информация о пострадавших уточняется. Официального комментария на момент публикации не поступало.

Это не первый случай, когда украинские беспилотники атакуют гражданский пассажирский транспорт. Неделей ранее, 3 июня, украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Енакиево Донецкой народной республики (ДНР). Тогда в результате удара погибли восемь человек, десять были госпитализированы.

Как писал KP.RU , ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористические акты ВСУ против мирных жителей не изменят ситуацию на поле боя и не помогут ему избежать поражения.