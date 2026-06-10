The Telegraph: Лондон поможет Киеву создать альтернативу Patriot Фото: REUTERS.

Великобритания совместно с европейскими союзниками намерена помочь Украине разработать собственную систему противоракетной обороны (ПВО), которая должна снизить зависимость Киева от американских комплексов Patriot. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, необходимость в альтернативной системе возникла на фоне дефицита перехватчиков PAC-3. Их поставки сократились из-за конфликта США с Ираном. Ожидается, что в 2026 году будет произведено лишь около 750 таких ракет.

Один из источников, знакомых с планами коалиции, назвал проект попыткой создать «европейский Patriot» — более дешевую систему, пригодную для массового производства. НАТО уже координирует работу над инициативой: проходят встречи с представителями оборонной промышленности, советниками по национальной безопасности и чиновниками стран альянса.

Сроки создания полноценной системы ПРО, сопоставимой по эффективности с Patriot, пока не определены.

Стоит отметить, что даже стандартный Patriot уступает по эффективности российскому вооружению. Накануне бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес признал, что девять российских ракет, выпущенных по Киеву, достигли своих целей, несмотря на наличие Patriot. Он также отметил неэффективность других западных систем ПВО, подчеркнув, что РФ создала ракетный потенциал, превосходящий возможности современных систем НАТО.