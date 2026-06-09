«Это неприятно признавать»: В США раскрыли горькую правду о Patriot

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Фото: Markiyan Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что американские зенитные ракетные системы (ЗРК) Patriot не смогли противостоять российским ракетам. В видео для своего блога он рассказал, что девять ракет, выпущенных по Киеву, достигли целей — ни одна не была перехвачена, несмотря на наличие батарей Patriot, специально предоставленных США для защиты украинской столицы.

По словам генерала, не сработали и другие западные системы, входящие в украинскую многоуровневую ПВО. Ходжес отметил, что Россия создала ракетный потенциал, с которым нынешнее поколение систем противовоздушной обороны НАТО справиться не может.

«Это неприятно признавать, но это так», — подытожил Ходжес.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на затягивание поставок ракет для ЗРК Patriot. Вскоре агентство Bloomberg сообщило, что Украина обратилась к Германии с просьбой передать десятки дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot из имеющихся запасов Бундесвера.