Захарова: ЕС закрыл глаза на демократию ради результата на выборах в Армении

Захарова: ЕС закрыл глаза на нарушения на выборах в Армении. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Европейского союза проигнорировали демократические принципы в ходе парламентских выборов в Армении ради достижения выгодного им политического результата.

"Ради необходимого результата в Брюсселе с легкостью... забыли, выбросили в ведро собственные лозунги о невмешательстве во внутренние дела суверенного государства, о невлиянии и невовлеченности в электоральные процессы", - сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила о беспрецедентном давлении на оппозицию на выборах в Армении, а также вмешательстве западных стран в процесс голосования.

Напомним, партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном набрала 49,82% голосов, но не преодолела порог для самостоятельного формирования правительства. Однако она получит мандаты через места для нацменьшинств и перераспределение.