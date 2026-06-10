Названа дата принятия Евросоюзом «минипакета» санкций против России

Захарова: на 75 млрд евро от ЕС Украина могла бы стать ведущей экономикой мира. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз планирует 15 июня принять «минипакет» санкций против России. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа.

Издание отмечает, что под рестрикции попадут восемь физических лиц и 46 организаций России.

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен ввести санкции против главы ФИДЕ Аркадия Дворковича и других высокопоставленных российских чиновников. Речь, в частности, идет о помощнике президента России Владимире Мединском, министре спорта РФ Михаиле Дегтяреве, главе олимпийского комитета России Станиславе Позднякове, а также президенте Федерации спортивной борьбы России Михаиле Мамиашвили.

Накануне сообщалось, что Евросоюз готовит предложение о включении 170 физических и юридических лиц в новый санкционный пакет против России. Среди них находятся 90 российских банков.