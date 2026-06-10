Володин: США давно пора оставить Кубу в покое Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Куба самостоятельно строит свою жизнь, а США давно пора оставить ее в покое, прекратив создавать проблемы для мирных граждан. Такое заявление сделал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, санкционное и политическое давление со стороны Вашингтона лишь усложняет жизнь простых кубинцев, что является абсолютно недопустимым в современном мире.

«Что касается Соединенных Штатов Америки, им надо давно уже успокоиться, потому что Куба живет своей жизнью, но создаваемые ей проблемы ничего хорошего не несут, потому что это проблемы, с которыми сталкиваются люди», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин напомнил о важности соблюдения международного права и уважения чужих границ. Он подчеркнул, что суверенные государства имеют полное право самостоятельно определять свой путь развития и строить будущее без указки извне.

Накануне посол Кубы в США Лианис Торрес Ривера заявила, что санкции — это предлог для военного вмешательства. По ее словам, США хотят, чтобы американский народ считал Кубу угрозой. Она отметила, что островное государство не стремится к конфронтации, а действия Вашингтона назвала «войной без бомб».