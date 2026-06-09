Посол Кубы Ривера объяснила, зачем США ввели санкции в отношении островного государства

Посол Кубы назвала американские санкции предлогом для военного вмешательства в дела Гаваны. Фото: REUTERS.

США могут использовать введённые против кубинского руководства санкции как предлог для военного вмешательства в дела этого государства. Такое мнение высказала посол Кубы в США Лианис Торрес Ривера.

«Санкции против наших лидеров мы рассматриваем как предлог, чтобы заставить американский народ думать, будто мы представляем угрозу», - сказала дипломат в интервью агентству Associated Press.

Ривера подчеркнула, что Куба не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для США, но любые попытки принуждения к изменению политического строя этой страны встретят жесткое сопротивление. Дипломат назвала действия США в отношении Кубы «войной без бомб».

Тем временем Белый дом начал рассматривать возможность военного сценария в отношении Кубы на фоне неудачи политики давления, основанной на санкциях и ограничениях поставок топлива.

Ранее Минфин США объявил о санкциях против сына и внука Рауля Кастро и семьи президента Кубы Диас-Канеля.

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