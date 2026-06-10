Захарова: на 75 млрд евро от ЕС Украина могла бы стать ведущей экономикой мира. Фото: МИД РФ

Только на июнь текущего года общий объем помощи Украине лишь на военные цели превысил 75 миллиардов евро. Если бы эти огромные деньги пошли на другие цели, Незалежная могла бы процветать. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На эти деньги ЕС мог бы, реализовав минские договоренности, сделать Украину ведущей экономикой не только Европы, но и мира», — подчеркнула представитель МИД.

Накануне сообщалось, что ранее одобренный в палате представителей Конгресса антироссийский законопроект поступил в сенат. Его рассмотрят в ближайшее время. Проект предполагает новые американские санкции против России и помощь Украине.

По мнению зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, война западного мира против Москвы началась с введения санкций. Он назвал давление беспрецедентным. Дмитрий Медведев считает, что таким образом Запад объявил России открытую войну.