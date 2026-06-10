Названа причина пожара на газопроводе в Дагестане

Щукин: пожар на газопроводе в Дагестане произошел из-за разгерметизации Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разгерметизация стала причиной возгорания на магистральном газопроводе в Дагестане. Об этом 10 июня в своем Telegram-канале написал врио главы региона Федор Щукин.

По словам Федора Щукина, на газопроводе Моздок – Казимагомед произошла разгерметизация и возгорание, после чего межкрановые площадки на 661 и 690 километрах оперативно перекрыли.

Вечером 9 июня между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошли три взрыва на газопроводе. После этого начался сильный пожар высотой до 15 метров. К 22:40 пожар полностью ликвидировали, жертв нет.

Щукин добавил, что все эвакуированные люди уже вернулись в свои дома, обстановка стабильная. Однако жители Кизилюрта, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов временно испытывают перебои с газом. Сотрудники МВД провели подворовые обходы, люди проинформированы о ситуации.

Ранее KP.RU писал, что аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Дагестане могут занять до трех суток. В правительстве региона сообщили, что в приоритете будет скорейшее восстановление газоснабжения в Кизилюрте и двух районах, а ликвидировать повреждения начнут в среду 10 июня. Также сообщалось, что один человек отравился продуктами горения, когда пытался снять видео происходящего. Он жив, наблюдается медиками.