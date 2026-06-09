Правительство: восстановление газопровода в Дагестане может занять до трёх суток

Приоритетом в ремонте газопровода в Дагестане станет восстановление снабжения газом местных жителей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

До трёх суток могут продлиться аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Дагестане, где произошёл пожар в результате разгерметизации. Об этом информирует правительство региона.

В релизе, опубликованном на платформе «Макс», сказано, что ликвидировать повреждения на газопроводе начнут в среду 10 июня, при этом в приоритете будет скорейшее восстановление газоснабжения в Кизилюрте и двух районах.

«По предварительным оценкам, аварийно-восстановительные работы могут занять до трех суток», - сказано в релизе.

Ранее сообщалось, что один человек обратился к медикам после пожара на газопроводе в Дагестане. Речь идёт об очевидце чрезвычайного происшествия. Он отравился продуктами горения, когда пытался снять видео происходящего.

Предварительно установлено, что пожар на магистральном газопроводе в Дагестане мог произойти из-за разгерметизации трубопровода.

Напомним, в Дагестане произошли взрывы и пожар на магистральном газопроводе в Кизилюрте. Сильнейший пожар вспыхнул внезапно и сразу же захватил огромную территорию в промышленной зоне города. Факел огня поднимался до 15 метров в высоту.