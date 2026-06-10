Песков: Путину доложили о взрыве в Балашихе

Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин оперативно получил информацию о взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, главе государства регулярно докладывают обо всех подобных чрезвычайных происшествиях.

«Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается», — уточнил Песков, отвечая на вопрос журналистов о ЧП в Балашихе.

Песков заявил, что Путин проинформирован о взрыве машины в Балашихе Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил доклад о взрыве в подмосковной Балашихе

Напомним, что правоохранители выясняют обстоятельства подрыва иномарки, в результате которого погиб водитель. Трагедия произошла 9 июня примерно в 05:30 на улице Колдунова.

По предварительным данным, во время движения взорвался кроссовер BMW X3. Полученные водителем травмы оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте происшествия. После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело.