Песков: Путин примет участие в саммите Россия - АСЕАН на следующей неделе Фото: REUTERS.

В саммите Россия - АСЕАН, запланированном на следующей неделе, примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом на брифинге с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, главу государства ждут переговоры на предстоящем саммите, о которым позже расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Действительно, на следующей неделе запланирован саммит Россия - АСЕАН", - заявил он.

Напомним, саммит Россия - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года.

Ранее сайт KP.RU писал, что 10 июня Путин также будет участвовать в открытии нескольких объектов детского отдыха, расположенных в различных регионах страны. Российский лидер примет участие в формате видеоконференцсвязи (ВКС).