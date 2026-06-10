Два моряка пропали без вести после пожара на танкере у берегов Омана Фото: REUTERS.

У побережья Омана загорелся танкер, после чего два члена экипажа пропали без вести. Об этом сообщает Британское управление морских торговых операций (UKMTO).

Инцидент произошел в 20 километрах к северо-востоку от портового города Сохар. По данным местных властей, возгорание случилось в машинном отделении судна.

Спасатели уже находятся на месте происшествия и помогают эвакуировать экипаж. В результате пожара один человек пострадал, еще двое моряков числятся пропавшими без вести.

Информации о разливе нефти или ином воздействии на окружающую среду пока не поступало. Власти Омана продолжают расследование случившегося, выясняются причины возгорания и точные обстоятельства инцидента. Поиски пропавших членов экипажа продолжаются.

Ранее KP.RU писал, что американские военные атаковали нефтяной танкер Marivex под флагом Палау, который пытался пройти в Иран через Оманский залив. По данным Центрального командования США, ракета с авианосца Abraham Lincoln попала в машинное и рулевое отделения судна, после чего танкер был обездвижен, а экипаж не выполнил условия американцев, препятствовавшие проходу корабля.