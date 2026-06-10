Лавров обратил внимание, что ОДКБ готов к диалогу с НАТО Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

НАТО хочет обеспечивать евразийскую безопасность по своим правилам. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

"Уже не первый год претендует обеспечивать евразийскую безопасность по своим правилам, по своему разумению и под своим началом", - сказал глава российского дипведомства на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что альянс стремится навязать свою волю на территории Евразии. При этом Лавров отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности открыта к диалогу с НАТО. Москва выступает за неделимую безопасность и уважение интересов всех государств.

Ранее Сергей Лавров перечислил необходимые качества для будущего главы ООН. Глава МИД РФ заявил, что новый генсек должен быть нейтральным, независимым и полностью преданным Уставу ООН.