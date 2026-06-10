Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду заявила, что, оплачивая украинские беспилотники, Евросоюз (ЕС) "инвестирует в смерть и разрушения".

Дипломат напомнила, что на ближайшие два года ЕС заложил еще 60 миллиардов евро исключительно на военную поддержку Киева, включая закупку беспилотных систем. Захарова подчеркнула, что это оружие, производимое или приобретаемое на европейские деньги, все чаще становится причиной гибели мирных граждан, что делает ЕС не только соучастником преступлений Киева, но и ответственным за возможную стремительную эскалацию конфликта с "непредсказуемыми последствиями".

Как писал KP.RU, ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер также предупредил, что военная поддержка Украины европейскими странами может привести к прямому конфликту с Россией.

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