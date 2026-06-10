«Калашников» заявил о применении катеров БК-16 для борьбы с БЭК в Черном море

«Калашников» рассказал о применении катеров БК-16 для борьбы с БЭК в Черном море. Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Скоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 «БК-16» задействованы в противодействии безэкипажным катерам противника в акватории Черного моря. Об этом сообщил представитель Концерна «Калашников» в беседе с ТАСС накануне Международного военно-морского салона «Флот-2026».

По его словам, катера используются для охраны и обороны акватории, а также стратегически важных объектов от атак надводных беспилотных средств. Для поражения целей экипажи применяют штатное вооружение, установленное непосредственно на борту катеров.

«БК-16» — катер для прибрежных задач. Он перевозит до 19 десантников, обеспечивает высадку на необорудованное побережье и огневую поддержку, а также используется для медицинской эвакуации, поисково-спасательных операций, борьбы с пиратством и терроризмом.

Катер имеет бронирование рубки, десантного отсека и двигателей. В зависимости от конфигурации, он может быть оснащен четырьмя пулеметами 7,62 мм, боевым модулем, двумя крупнокалиберными пулеметами 12,7 мм или 40-мм гранатометом. «БК-16» развивает скорость до 42 узлов (77 км/ч) и проходит 400 морских миль, защищая важные объекты в Черном море от морских дронов.

Как писал сайт KP.RU, на этом же форуме главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России, адмирал флота Александр Моисеев заявил о высоких возможностях корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-МЕ».