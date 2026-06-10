Концерн Mercedes хочет наладить сотрудничество со снабжающей Киев компанией Фото: REUTERS.

Немецкий автогигант Mercedes договорился о партнерстве с мюнхенским стартапом Tytan Technologies. Эта компания, как выяснил журнал Der Spiegel, поставляет Украине дроны-перехватчики.

Фирмы хотят вместе создавать мобильные отряды для борьбы с беспилотниками. Основой станут военные внедорожники Mercedes G-класса, которые оснастят системами Drone Defender. По замыслу, такие группы прикроют важные объекты Германии от вражеских БПЛА.

Установки можно применять прямо с машины или развернуть на земле. Платформы также пригодны для боевых действий, например, в связке с командным центром на базе фургона Sprinter.

О запуске проекта объявят в среду на авиасалоне в Берлине, уточнило издание. Это еще один шаг к союзу автопрома ФРГ и оборонки на фоне кризиса из-за китайских конкурентов.

Тем временем стало известно, что даже стандартный Patriot уступает по эффективности российскому вооружению. Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес признал, что девять российских ракет, выпущенных по Киеву, достигли своих целей, несмотря на наличие Patriot. Он также отметил неэффективность других западных систем ПВО, подчеркнув, что РФ создала ракетный потенциал, превосходящий возможности современных систем НАТО.