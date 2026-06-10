При пожаре в Башкирии погибли трое детей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

При пожаре в частном доме в башкирском селе Новые Каратавлы Салаватского района погибли трое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, погибшим было 6, 8 и 11 лет, пишет "КП-Уфа".

Возгорание дома произошло по адресу улица Юрюзани, 23 во втором часу дня 10 июня. После ликвидации пожара тела детей были обнаружены при разборе конструкций. Прокуратура проводит проверку, выясняются обстоятельства случившегося. На место трагедии выехал начальник Главного управления МЧС по Башкирии Владимир Горин.

В Салаватском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибли трое детей в возрасте 6, 8 и 11 лет Видео: МЧС по РБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным СК, в момент возгорания несовершеннолетние находились дома одни, без присмотра взрослых.

Фото: МЧС по РБ

Как писал KP.RU , ранее на магистральном газопроводе в Дагестане из-за разгерметизации произошел пожар. Жерт в результате ЧП нет.