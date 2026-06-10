Лавров рассказал, что к Армении могут применить статью ОДКБ: решение Еревана может им аукнуться

Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Страны-участницы ОДКБ приняли решение из-за двухлетней задолженности Армении рассмотреть вопрос о применении к республике одной из статей устава организации. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Глава МИД РФ напомнил, что 7 июня, в день выборов в Армении, его коллега Арарат Мирзоян заявил о том, что страна не платит взносы, так как фактически перестала участвовать в деятельности союза. Лавров отметил, что на сегодняшнем заседании министры детально обсудили сложившуюся ситуацию. По словам министра, речь идет о задолженности, которая тянется уже более двух лет.

Сергей Лавров подчеркнул, что подобная ситуация прямо предусмотрена действующим Уставом Организации Договора о коллективной безопасности. В связи с этим на заседании была достигнута договоренность проработать вопрос о задействовании соответствующей статьи документа. Министры намерены посмотреть, как применить нормы устава к сложившейся финансовой проблеме.

Ранее уже звучало мнение о возможном выходе Еревана из организации. Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов высказал сомнение, что подобный шаг действительно повысит уровень безопасности самой Армении.