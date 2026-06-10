Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии будут приняты в российском МИД. По его словам, дипломаты «просятся на встречу» с его заместителем.

Лавров отметил, что Москва выслушает их позицию по украинскому урегулированию.

«Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», — сказал министр.

Недавно Великобритания, Франция и Германия обнародовали совместные условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Заявление было опубликовано по итогам встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как писал KP.RU, ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал условия Парижа, Лондона и Берлина по прекращению военного конфликта на Украине «филькиной грамотой».