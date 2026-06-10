«Уже трубят о европейском будущем»: Захарова предупредила Армению о лживых обещаниях ЕС

Захарова: Евросоюз в его нынешнем виде ничего не может предложить Армении. Фото: МИД РФ

Евросоюз в его нынешнем виде ничего не может предложить Армении. Об этом на брифинге с журналистами заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в контексте заявлений различных европейских лидеров у Армении нет даже статуса кандидата на вступление.

"Ведь ЕС в его нынешнем виде не в состоянии предложить своим партнерам ничего кроме экономической стагнации и опасных внешнеполитических авантюр, включая присоединение к враждебной антироссийской, русофобской политике", - сказала она.

Захарова подчеркнула армянскому обществу начали навязывать ложную дилемму, искусственно представляя выборы как выбор между ЕС и Россией.

Представитель МИД РФ ранее заявила, что парламентские выборы в Армении проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозиционные силы, а также сопровождались вмешательством западных стран.