На рэпера P.Diddy снова подали в суд: что ещё натворил скандальный артист

Рэпер P.Diddy Фото: ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Заключенный рэпер Шон Комбс, более известный как P.Diddy, снова оказался в центре скандала: теперь его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнего артиста. Об этом пишет New York Post, ссылаясь на новый иск, поданный в Калифорнии.

По версии истца, инцидент произошел еще в мае 2007 года во время вечеринки в Голливудских холмах. Бывший юный актер утверждает, что рэпер напоил его, после чего отвел в подсобку для приватного разговора о потенциальных проектах.

В судебных документах говорится, что поведение Комбса было возмутительным и намеренно причиняло жертве моральный вред. По словам заявителя, музыкант совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Точный возраст пострадавшего в иске не раскрывается, но уточняется, что на тот момент ему не исполнилось 18 лет.

Адвокат рэпера Джуда Энгельмайер уже назвал все выдвинутые обвинения ложными и нелепыми. Представитель знаменитости подчеркнул, что его клиент никогда не принуждал к сексу детей, а истцы просто пытаются нажиться на громком деле. Напомним, 56-летний Комбс прямо сейчас отбывает 50-месячный срок за преступления, связанные с проституцией, и ожидает суда по десяткам аналогичных исков.

Недавно появилась информация, что в прокуратуре Лос-Анджелеса расследуются новые обвинения в сексуальном насилии, которые выдвинули против P. Diddy.